Borsa: Milano chiude in parità, vola Stellantis +4% (Di martedì 3 agosto 2021) Seduta a due facce per la Borsa di Milano con il listino diviso e l'indice di riferimento che chiude praticamente invariato (Ftse Mib +0,04% a 25.362 punti). Ha dominato Stellantis, in rialzo del 4,02%...

