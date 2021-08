Bonucci scherza: "Vado a mangiare la pasta..." (Di martedì 3 agosto 2021) Leonardo Bonucci alla Continassa scherza così con i tifosi bianconeri ricordando lo sfottò nei confronti dell'Inghilterra durante la finale dell'Europeo Leggi su video.gazzetta (Di martedì 3 agosto 2021) Leonardoalla Continassacosì con i tifosi bianconeri ricordando lo sfottò nei confronti dell'Inghilterra durante la finale dell'Europeo

Advertising

Fer81P : Il ritorno di Allegri alla Juventus, l’allenatore scherza in conferenza stampa: “Capitano? Il più esperto. Bonucci?… - FLasmano : @Flavio28035182 @pisto_gol Non è un paragone, dipende tutto dal rapporto che hanno. Sarri non avrebbe mai potuto pa… - infoitsport : Juventus, Allegri scherza sulla fascia di capitano: 'Va ai piu' esperti. Bonucci? No, e' andato via - ilfattovideo : Il ritorno di Allegri alla Juventus, l’allenatore scherza in conferenza stampa: “Capitano? Il più esperto. Bonucci?… -