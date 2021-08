Bonazzoli Salernitana | nuovo ostacolo nell’affare | Sampdoria inamovibile

(Di martedì 3 agosto 2021) Calciomercato: ci sarebbe uncon laper portare in granata FedericoIn dirittura d’arrivo, come riporta La Repubblica, la trattativa per il passaggio di Federicoalla. Superate le perplessità dell’attaccante, non legate alla destinazione ma nell’ottica di fare la scelta migliore in questo frangente di carriera dove ha bisogno di un rilancio, le parti sono vicine alla chiusura dell’operazione. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 Spunta però ...

Advertising

blucerchiante : Bonazzoli-Salernitana tutto fatto. Operazione ai dettagli. - VincenzoIanno16 : RT @salernonotizie: Calciomercato Salernitana: dalla Samp pronto Bonazzoli, siamo ai dettagli - salernonotizie : Calciomercato Salernitana: dalla Samp pronto Bonazzoli, siamo ai dettagli - Cucciolina96251 : RT @SerieBNewsCom: ??BNEWS | #Salernitana, in chiusura l'affare #Bonazzoli con la Sampdoria #Calciomercato - SerieBNewsCom : ??BNEWS | #Salernitana, in chiusura l'affare #Bonazzoli con la Sampdoria #Calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Bonazzoli Salernitana

, spunta Lapadula. Dopo gli ingaggi di Favilli e, il peruviano potrebbe completare il reparto offensivo granata. Passi avanti anche per l'altro sampdoriano Caprari. Intanto dalla ...Calciomercato Napoli - Simy, Tutino,, Favilli e anche Gianluca Lapadula nella lista di obiettivi per l'attacco di Fabiani per rinforzare il reparto avanzato di Castori alla. Sull'attaccante del Benevento gli ...I Viola devono sfoltire il reparto dei difensori prima di riprendere il serbo. Venezia-Di Mariano viaggiano verso il rinnovo ...Calciomercato Sampdoria, prima le cessioni in attacco e poi il tentativo di trattativa per Cutrone: la strategia del club blucerchiato Prima due cessioni e poi il tentativo per Patrik Cutrone. Potrebb ...