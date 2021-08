Bomba Lukaku, il Chelsea rilancia con un'offerta complessiva da 120 milioni! I dettagli (Di martedì 3 agosto 2021) Il Chelsea non molla Romelu Lukaku. Secondo quanto riferito da Sky Sport, i Blues sarebbero pronti a mettere sul piatto 120 milioni, compresivi del cartellino di Marcos Alonso. L'Inter vacilla e comincia a considerare seriamente la cessione del suo miglior giocatore. La grande differenza con quello che trapelava negli ultimi giorni è che Big Rom non sarebbe più così convinto di rimanere a Milano. Al giocatore è stato proposto un contratto da 15 milioni di euro a stagione per convincerlo a rivestire la maglia dei Blues. Cifra che lo avrebbe fatto vacillare. Per la punta belga si tratterebbe di un ritorno lì dove la sua carriera nel grande calcio ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 3 agosto 2021) Ilnon molla Romelu. Secondo quanto riferito da Sky Sport, i Blues sarebbero pronti a mettere sul piatto 120 milioni, compresivi del cartellino di Marcos Alonso. L'Inter vacilla e comincia a considerare seriamente la cessione del suo miglior giocatore. La grande differenza con quello che trapelava negli ultimi giorni è che Big Rom non sarebbe più così convinto di rimanere a Milano. Al giocatore è stato proposto un contratto da 15 milioni di euro a stagione per convincerlo a rivestire la maglia dei Blues. Cifra che lo avrebbe fatto vacillare. Per la punta belga si tratterebbe di un ritorno lì dove la sua carriera nel grande calcio ...

