Bollettino Veneto oggi: contagi, morti e guariti martedì 3 agosto (Di martedì 3 agosto 2021) Il Bollettino dell’emergenza Coronavirus del Veneto aggiornato a martedì 3 agosto 2021. Prosegue ininterrottamente il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione Veneto, una delle zone più colpite fin dalla prima ondata dell’emergenza Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi a morti, contagi e ricoverati sul territorio. Nella giornata di oggi si registrano 663 nuovi contagi, 3 morti, tamponi molecolari da comunicare, 16 ricoverati in terapia intensiva, 125 ricoverati negli altri ... Leggi su sportface (Di martedì 3 agosto 2021) Ildell’emergenza Coronavirus delaggiornato a2021. Prosegue ininterrottamente il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, una delle zone più colpite fin dalla prima ondata dell’emergenza Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata disi registrano 663 nuovi, 3, tamponi molecolari da comunicare, 16 ricoverati in terapia intensiva, 125 ricoverati negli altri ...

Advertising

sportface2016 : LIVE - #Covid19, i dati odierni e il bollettino in #Veneto - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: #Coronavirus #Veneto: i dati di martedì #3agosto 2021. Il bollettino emesso da Regione e Azienda Zero #IoSeguoTgr https… - TgrRaiVeneto : #Coronavirus #Veneto: i dati di martedì #3agosto 2021. Il bollettino emesso da Regione e Azienda Zero #IoSeguoTgr - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Covid in Veneto, il bollettino di oggi , martedì 3 agosto 2021 - Gazzettino : Covid in Veneto, il bollettino di oggi , martedì 3 agosto 2021 -