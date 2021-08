Blue Beetle: Xolo Maridueña star del film prodotto per HBO Max (Di martedì 3 agosto 2021) Sarà Xolo Maridueña, star di Cobra Kai, il protagonista del film Blue Beetle, progetto tratto dai fumetti della DC destinato a HBO Max. Blue Beetle ha trovato il suo protagonista: sarà Xolo Maridueña, uno dei giovani protagonisti di Cobra Kai, a interpretare Jaime Reyes nel film prodotto per HBO Max. Il progetto sarà scritto da Gareth Dunnet-Alcocer e porterà sugli schermi la terza versione del personaggio che nei fumetti eredita l'incarico di essere un supereroe da Ted Kord. Angel Manuel ... Leggi su movieplayer (Di martedì 3 agosto 2021) Saràdi Cobra Kai, il protagonista del, progetto tratto dai fumetti della DC destinato a HBO Max.ha trovato il suo protagonista: sarà, uno dei giovani protagonisti di Cobra Kai, a interpretare Jaime Reyes nelper HBO Max. Il progetto sarà scritto da Gareth Dunnet-Alcocer e porterà sugli schermi la terza versione del personaggio che nei fumetti eredita l'incarico di essere un supereroe da Ted Kord. Angel Manuel ...

'Suicide Squad', esce film in Italia e titoli Panini Comics Arriva nelle sale italiane, il 5 agosto per Warner Bros, il film 'The Suicide Squad - Missione Suicida' e per conoscere tutti i segreti di Harley Quinn, Deadshot, Zebra-Man e degli altri supercriminal ...

