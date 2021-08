Bill e Melinda Gates | il divorzio è ufficiale | ecco quanto vale

(Di martedì 3 agosto 2021)e la mogliehanno appena ottenuto i documenti per unmiliardario,riceverà l’ex moglie.e la mogliepossono finalmente procedere con la rotturadel loro rapporto ora che hanno i documenti finali per il. Il documento è super riservato, e si tratta del “Contratto di separazione” precedentemente stipulato quando hanno deciso di dividersi. Nel documento si evince che nessuna delle parti otterrà il sostegno del coniuge, e che ...

Advertising

zazoomblog : Bill Gates e Melinda divorzio ufficializzato: quanti soldi spettano a lei - #Gates #Melinda #divorzio - zazoomblog : Bill e Melinda Gates hanno ufficialmente divorziato cosa prevede la loro separazione - #Melinda #Gates #hanno… - occhio_notizie : Dopo l'annuncio arrivato qualche mese fa, Bill e Melinda Gates hanno ufficialmente firmato i documenti per ufficial… - MaryamSenada : @ItalianiZ Questo filmato è di 31 dic. 2014 Uomo arrestato nella tenuta di Bill Gates per trafficodi pedopornografi… - glooit : Bill e Melinda Gates hanno ufficialmente divorziato, cosa prevede la loro separazione leggi su Gloo… -

Ultime Notizie dalla rete : Bill Melinda

Si ricorda chenon avevano stipulato, prima di sposarsi, un contratto prematrimoniale. Si è arrivati così ad una divisione dei beni - sia per quel che riguarda gli immobili, sia per ...Ma come raggiungere un tale obiettivo? Beh, è interessante notare che il WEF e laAndGates Foundation hanno descritto esattamente come hanno pianificato di farlo durante una "...Bill Gates e la moglie Melinda hanno appena ottenuto i documenti per un divorzio miliardario, ecco quanto riceverà l'ex moglie.Bill Gates ha firmato: il creatore della Microsoft ha preso una decisione che gli costerà svariati miliardi di dollari. Di cosa si tratta ...