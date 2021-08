Biles torna e conquista la medaglia di bronzo alla trave

(Di martedì 3 agosto 2021)diper Simone. La fuoriclasse statunitense, che ha colpito tutti col suo stop e le sue dichiarazioni sui demoni nella testa, ha deciso di rientrare nella finalee hato ladi. Terzo posto che in tempi ordinari sarebbe suonato come un fallimento ma dopo quel che è successo va invece considerato diversamente. È un successo per la ginnasta americana che ha avuto la forza di imporre al mondo la sua fragilità psicologica. Ai primi due posti le cinesi Chenchen Guan e Xijing Tang. Anche senza pubblico, si ...

