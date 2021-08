Bielorussia, trovato impiccato l’attivista scomparso a Kiev (Di martedì 3 agosto 2021) E’ stato trovato morto impiccato l’attivista bielorusso Vital Shyshiu, scomparso da ieri a Kiev. Lo ha riferito la polizia ucraina, secondo cui il corpo dell’uomo, punto di riferimento della diaspora bielorussa, è stato trovato in un parco nei pressi della sua casa a Kiev. La polizia ha fatto sapere di aver aperto un’inchiesta anche per verificare se si tratti di omicidio mascherato da suicidio. Shyshou era a capo della Ong Belarusian House in Ukraine (BDU), che aiuta i bielorussi a fuggire dalle persecuzioni del regime di Aleksander Lukashenko. L'articolo proviene da ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 3 agosto 2021) E’ statomortobielorusso Vital Shyshiu,da ieri a. Lo ha riferito la polizia ucraina, secondo cui il corpo dell’uomo, punto di riferimento della diaspora bielorussa, è statoin un parco nei pressi della sua casa a. La polizia ha fatto sapere di aver aperto un’inchiesta anche per verificare se si tratti di omicidio mascherato da suicidio. Shyshou era a capo della Ong Belarusian House in Ukraine (BDU), che aiuta i bielorussi a fuggire dalle persecuzioni del regime di Aleksander Lukashenko. L'articolo proviene da ...

