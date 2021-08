Bielorussia: Tikhanovskaya vede Johnson, esalta sostegno Gb (Di martedì 3 agosto 2021) L'esponente dell'opposizione bielorussa in esilio Svetlana Tikhanovskaya è stata accolta oggi con onori da leader a Downing Street da Boris Johnson, due settimane dopo aver incontrato alla Casa Bianca ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 3 agosto 2021) L'esponente dell'opposizione bielorussa in esilio Svetlanaè stata accolta oggi con onori da leader a Downing Street da Boris, due settimane dopo aver incontrato alla Casa Bianca ...

