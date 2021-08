Bielorussia | ritrovato morto attivista Vitaly Shishov

Advertising

infinitoed : #Bielorussia, lieto fine per Kristina Timanovskaja, ma ritrovato oggi il corpo dell'attivista bielorusso Vitalij Sh… -

Ultime Notizie dalla rete : Bielorussia ritrovato

Euronews Italiano

...impiccato a Kiev - dice Svetlana Tikhanovskaya leader bielorussa in esilio - il mio cuore è con la sua famiglia. È preoccupante che coloro che fuggono dallanon possano ancora ...- E' statomorto, impiccato a un albero di un parco, l'attivista bielorusso Vitaly Shishov a capo di una ong che aiuta i bielorussi a scappare dalle persecuzioni del regime di Minsk, la ...Vitaly Shishov era scomparso da ieri. A capo dell'organizzazione no profit Belarusian house in Ukraine (Bdu) che da Kiev fornisce sostegno ai bielorussi costretti a lasciare il paese per timore di rit ...La velocista bielorussa, critica con Lukashenko, costretta a rinunciare alle sue gare, minacciata e condotta in aeroporto per il rimpatrio. Troverà rifugio in Polonia ...