Bielorussia, attivista Shishov trovato morto in Ucraina. Il video

Kiev, 3 ago. (askanews) – L'attivista bielorusso Vitaly Shishov, è stato trovato morto vicino alla sua casa in Ucraina. Il corpo di Shishov è stato ritrovato impiccato in un parco a Kiev. La polizia ha aperto un'inchiesta per omicidio. Shishov guidava la "Casa bielorussa in Ucraina", un'organizzazione non governativa che aiuta i bielorussi a sfuggire alla repressione di Lukashenko.

