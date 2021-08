“Becoming Led Zeppelin”, in arrivo il nuovo documentario sulla band (Di martedì 3 agosto 2021) “Becoming Led Zeppelin”, nuovo film sulla storia dei Led Zeppelin in arrivo. Realizzato con la partecipazione della band e diretto da Bernard McMahon, annunciato per la prima volta nel 2019 non ha ancora una data d’uscita. Il regista Bernard McMahon ha così annunciato il titolo del suo nuovo documentario sui Led Zeppelin dal titolo “Becoming Led Zeppelin”. Si è così espresso a rigurado: “È un film che nessuno pensava fosse possibile girare. L’incredibile ascesa al successo del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 3 agosto 2021) “Led”,filmstoria dei Ledin. Realizzato con la partecipazione dellae diretto da Bernard McMahon, annunciato per la prima volta nel 2019 non ha ancora una data d’uscita. Il regista Bernard McMahon ha così annunciato il titolo del suosui Leddal titolo “Led”. Si è così espresso a rigurado: “È un film che nessuno pensava fosse possibile girare. L’incredibile ascesa al successo del ...

