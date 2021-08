Beautiful anticipazioni 6 agosto 2021 | il ritorno di Shauna Fulton

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 3 agosto 2021) Dopo essersi allontanata da Los Angeles per qualche tempo, nella puntata didi venerdì 6, in onda alle ore 13:45 su Canale 5,tornerà ad essere protagonista delle vicende legate ai Forrester e in particolare a Ridge, il quale presto avrà una “bella” sorpresa. Nel frattempo Brooke ignara delle intenzioni della rivale, decide di parlare con il marito per appianare le loro incomprensioni e ricominciare insieme ancora una volta gettandosi il passato alle spalle. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…riassunto puntata del 5 luglio, ...