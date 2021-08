Beautiful | anticipazioni 4 agosto | Katie apprende da Wyatt e Flo la verità su Sally Steffy convalescente a casa | ma Ridge è preoccupato

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 3 agosto 2021): cosa succederà nella puntata di domani? Qualcun altro scoprirà cos’ha fatto: la persona che per prima le è stata vicina per la sua malattia “mortale” …e Flo riferiscono acheha mentitosta per tornare dall’ospedale.e Flo parlano tra loro di ciò che è successo cone decidono il daffarsi. Ora anche gli altri devono sapere che la Spectra si è finta in punto di ...