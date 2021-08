Basket: una grande Italia si arrende alla Francia solo nel finale. Olimpiadi di Tokyo chiuse ai quarti (Di martedì 3 agosto 2021) C’è da alzarsi in qualsiasi caso in piedi e da applaudire per quest’ItalBasket. Perché l’avventura che finisce oggi contro la formazione francese è la storia di una squadra che aveva iniziato malissimo il Preolimpico, nel primo tempo con Porto Rico, ma ha poi saputo superare tantissimi ostacoli. Soltanto una grande Francia, quella Francia che ha sconfitto anche Team USA nel girone, riesce ad avere ragione degli azzurri di Meo Sacchetti per 75-84, e per di più soltanto in un finale nel quale riesce a trovare un paio di soluzioni dal cilindro di grandissima levatura. 23 i punti di Simone Fontecchio, 21 ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) C’è da alzarsi in qualsiasi caso in piedi e da applaudire per quest’Ital. Perché l’avventura che finisce oggi contro la formazione francese è la storia di una squadra che aveva iniziato malissimo il Preolimpico, nel primo tempo con Porto Rico, ma ha poi saputo superare tantissimi ostacoli. Soltanto una, quellache ha sconfitto anche Team USA nel girone, riesce ad avere ragione degli azzurri di Meo Sacchetti per 75-84, e per di più soltanto in unnel quale riesce a trovare un paio di soluzioni dal cilindro di grandissima levatura. 23 i punti di Simone Fontecchio, 21 ...

