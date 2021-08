Basket, Olimpiadi Tokyo. Simone Fontecchio: “Fa male, siamo arrivati ad un passo” (Di martedì 3 agosto 2021) Il ko dell’Italia contro la Francia significa la chiusura dei Giochi Olimpici per gli azzurri del Basket. Una chiusura con un po’ di rammarico dell’avventura a cinque cerchi, che ha concesso agli appassionati tricolore di ‘riscoprire’ il talento di Simone Fontecchio. Il torneo olimpico è stato il trampolino di lancio definitivo per il fu giocatore della Virtus Bologna e dell’Olimpia Milano, che dopo la sua esperienza in maglia Armani sembrava definitivamente aver perso il treno. Invece il rilancio in Italia a Reggio Emilia ed il passaggio all’Alba Berlino nella scorsa stagione hanno fatto esplodere tutto il suo talento, facendogli ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) Il ko dell’Italia contro la Francia significa la chiusura dei Giochi Olimpici per gli azzurri del. Una chiusura con un po’ di rammarico dell’avventura a cinque cerchi, che ha concesso agli appassionati tricolore di ‘riscoprire’ il talento di. Il torneo olimpico è stato il trampolino di lancio definitivo per il fu giocatore della Virtus Bologna e dell’Olimpia Milano, che dopo la sua esperienza in maglia Armani sembrava definitivamente aver perso il treno. Invece il rilancio in Italia a Reggio Emilia ed il passaggio all’Alba Berlino nella scorsa stagione hanno fatto esplodere tutto il suo talento, facendogli ...

