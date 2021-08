Basket, Olimpiadi Tokyo: l’Australia domina l’Argentina e vola in semifinale (Di martedì 3 agosto 2021) È l’Australia la quarta semifinalista del torneo di Basket maschile di Tokyo 2020. Dura tre quarti l’Argentina, che però dopo i primi 10 minuti è sempre in sofferenza, ma negli ultimi 10 minuti alza bandiera bianca e deve arrendersi. Per gli australiani, dunque, semifinale contro gli USA. Il primo squillo porta la firma di Dellavedova che con una tripla dà il là alla sfida. Due canestri portano l’Argentina avanti, poi il solito Luis Scola da oltre l’arco allunga sul 3-7. Riavvicina Mills l’Australia, Campazzo riallunga e un canestro di Scola vale il +6 per ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) Èla quarta semifinalista del torneo dimaschile di2020. Dura tre quarti, che però dopo i primi 10 minuti è sempre in sofferenza, ma negli ultimi 10 minuti alza bandiera bianca e deve arrendersi. Per gli australiani, dunque,contro gli USA. Il primo squillo porta la firma di Dellavedova che con una tripla dà il là alla sfida. Due canestri portanoavanti, poi il solito Luis Scola da oltre l’arco allunga sul 3-7. Riavvicina Mills, Campazzo riallunga e un canestro di Scola vale il +6 per ...

