Basket | Olimpiadi Tokyo | Italia | fine di un viaggio andato oltre le attese

(Di martedì 3 agosto 2021) Si è concluso poche ore fa ildell’Italalledi, ed è così terminata anche l’estate azzurra cominciata, per certa misura, anche prima delladella finale scudetto tra Virtus Bologna e Olimpia Milano. Un’estate che ha dato un numero di soddisfazioni che, forse, neanche il più ottimista avrebbe realmente osato sperare. Ci sono tante sfaccettature, alcune belle e alcune un po’ meno belle, dietro questo. Quelle belle, naturalmente, si riassumono in una sola cosa: il gruppo. Quella in mano a Meo Sacchetti non è forse stata la squadra migliore ...

DALL'INVIATO A TOKYO. L'Italia perde con la Francia ed esce dalledi. La squadra di Sacchetti è andata anche oltre le sue possibilità tenendo i francesi sempre sotto mira. La differenza tra le due formazioni si chiama Rudy Gobert. Con lui in campo ...Atletica, vela, ma soprattutto sport di squadra. Alle di per l'Italia era il giorno dele della pallavolo maschile, che si giocavano l'accesso alle semifinali e che hanno mancato il ..., ...Prima l'Italbasket e poi l'Italvolley. In una manciata di minuti sfuma il sogno semifinale per le le squadre maschili azzurre ...Si è concluso poche ore fa il viaggio dell'Italbasket alle Olimpiadi di Tokyo, ed è così terminata anche l'estate azzurra cominciata, per certa misura, anche prima della fine della finale scudetto tra ...