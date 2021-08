Basket, Italia-Francia 75-84: le pagelle degli azzurri. Fontecchio si consacra, Gallinari si ritrova ma non basta. Stecca Mannion (Di martedì 3 agosto 2021) E’ finito il sogno dell’ItalBasket alle Olimpiadi di Tokyo. La squadra di Meo Sacchetti è stata sconfitta per 84-75 dalla Francia nei quarti di finale al termine di una partita che ha visto gli azzurri avere anche la possibilità del tiro del pareggio nell’ultimo minuto. Una prestazione comunque di grande coraggio per l’Italia, che ha veramente dato tutto. Qui di seguito le pagelle degli azzurri. LE pagelle DELL’Italia Marco Spissu s.v: non entra in campo. Nico Mannion 5: la prima partita Steccata da quando ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) E’ finito il sogno dell’Italalle Olimpiadi di Tokyo. La squadra di Meo Sacchetti è stata sconfitta per 84-75 dallanei quarti di finale al termine di una partita che ha visto gliavere anche la possibilità del tiro del pareggio nell’ultimo minuto. Una prestazione comunque di grande coraggio per l’, che ha veramente dato tutto. Qui di seguito le. LEDELL’Marco Spissu s.v: non entra in campo. Nico5: la prima partitata da quando ...

Advertising

LiaCapizzi : Post-it NON prendete impegni alle 10.20 (orario italiano) Si gioca LA partita, quarto di finale basket: Italia-Fr… - Eurosport_IT : Finisce l'avventura dell'ItalBasket a Tokyo ?? Quante emozioni ci hanno regalato questi ragazzi sino all'ultimo! ????… - LiaCapizzi : Post-it NON prendete impegni alle 17.20. Si gioca LA partita, quarto di finale basket: Italia-Francia ???? Se ve l… - immary19803931 : RT @Iperborea_: Sto guardando la partita di basket Italia - Francia e mia figlia è andata in cucina e ha iniziato a sniffare il sale perché… - UdineseTV : Olimpiadi: basket, Italia-Francia 75-84: azzurri eliminati nei quarti - -