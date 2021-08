Basket, Italia eliminata ai quarti dalla Francia (Di martedì 3 agosto 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – L’ItalBasket è stata eliminatadalla Francia ai quarti di finale del torneo olimpico. La squadradi Meo Sacchetti è stata in partita per tutti i 40? ed ha cedutocon il punteggio di 84-75 con i seguenti parziali: 25-20, 42-43,54-64. Gli azzurri sono stati avanti di 6 punti sia nel primo (12-6) che nel secondo periodo (30-24) andando al riposo lungo sotto di 1 (42-43). Nel terzo quarto, la Francia ha accelerato arrivando anche al +14 (48-62 a 3’30” dal 30?), ma negli ultimi 10? è salito in cattedra Simone Fontecchio che da solo ha limato il gap segnando 10 punti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 3 agosto 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – L’Italè stataaidi finale del torneo olimpico. La squadradi Meo Sacchetti è stata in partita per tutti i 40? ed ha cedutocon il punteggio di 84-75 con i seguenti parziali: 25-20, 42-43,54-64. Gli azzurri sono stati avanti di 6 punti sia nel primo (12-6) che nel secondo periodo (30-24) andando al riposo lungo sotto di 1 (42-43). Nel terzo quarto, laha accelerato arrivando anche al +14 (48-62 a 3’30” dal 30?), ma negli ultimi 10? è salito in cattedra Simone Fontecchio che da solo ha limato il gap segnando 10 punti ...

Advertising

LiaCapizzi : Post-it NON prendete impegni alle 10.20 (orario italiano) Si gioca LA partita, quarto di finale basket: Italia-Fr… - Eurosport_IT : Finisce l'avventura dell'ItalBasket a Tokyo ?? Quante emozioni ci hanno regalato questi ragazzi sino all'ultimo! ????… - LiaCapizzi : Post-it NON prendete impegni alle 17.20. Si gioca LA partita, quarto di finale basket: Italia-Francia ???? Se ve l… - _crystalised7 : Basket fuori, Volley fuori Italia e pure Giappone (per cui tifavo). - elydaless : Grazie a Draghi Renzi Cartabia e tutti i migliori l'Italia del basket e della pallavolo è fuori. -