Baseball, Olimpiadi Tokyo: la Repubblica Dominicana supera Israele e spera nel podio (Di martedì 3 agosto 2021) La Repubblica Dominicana tiene vive le speranze di medaglia d'oro nel Baseball, grazie alla vittoria in rimonta su Israele per 7-6, acciuffato proprio all'ultimo, ottenendo così la possibilità di accedere alle semifinali, affrontando gli Stati Uniti, un una sfida la cui vincente sarà tra le migliori quattro. Pronti-via ed ecco la prima valida degli americani, firmata dal doppio di Emilio Bonifacio, che ha poi raggiunto la terza base in seguito ad un errore, completando il giro a seguito della volata di sacrificio di Julio Rodriguez, per l'iniziale vantaggio. Nel terzo parziale la ...

