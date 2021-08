Barcellona, Griezmann è in vendita: fissato il prezzo per il francese (Di martedì 3 agosto 2021) Il Barcellona ha messo ufficialmente in vendita Antoine Griezmann: costo fissato sui 50 milioni di euro Il Barcellona ha messo ufficialmente in vendita Antoine Griezmann, deluso dalla sua esperienza in blaugrana e desideroso di cambiare aria già in estate. Sulle tracce dell’esterno offensivo francese ci sono Juventus e Atletico Madrid. Come riportato da RAC1, il club spagnolo chiede almeno 50 milioni di euro (la metà di quanto fu pagato ai colchoneros due anni fa) per cedere il cartellino di Griezmann. L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 agosto 2021) Ilha messo ufficialmente inAntoine: costosui 50 milioni di euro Ilha messo ufficialmente inAntoine, deluso dalla sua esperienza in blaugrana e desideroso di cambiare aria già in estate. Sulle tracce dell’esterno offensivoci sono Juventus e Atletico Madrid. Come riportato da RAC1, il club spagnolo chiede almeno 50 milioni di euro (la metà di quanto fu pagato ai colchoneros due anni fa) per cedere il cartellino di. L'articolo proviene da Calcio ...

