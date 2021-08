Back 4 Blood | Eurogamer regala chiavi per la Closed Beta - giveaway

(Di martedì 3 agosto 2021) Gli sviluppatori di Left 4 Dead stanno tornando con il gioco cooperativo ammazza zombiee in occasione dellache inizierà il 5 agosto noi diabbiamo delle(per qualunque piattaforma) darvi! Per partecipare aldovete accedere a questa pagina e seguirci su Facebook, YouTube e Twitch! Una volta terminati tutti i passaggi riceverete entro il 5 agosto la chiave via mail. Con la chiave potrete riscattare il gioco per PC, PlayStation e Xbox. Leggi altro...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Back Blood

Multiplayer.it

, lo sparatutto - survival cooperativo a base di zombi creato da Turtle Rock Studios - gli autori di Left 4 Dead - aprirà le sue porte ai giocatori grazie a una open beta che durerà dal 5 ...AND BEYOND Dal 2 agosto tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 16:50 in prima visione su ... EVOLUTION, UNDERWORLD: LA RIBELLIONE DEI LYCANS, UNDERWORLD: IL RISVEGLIO e UNDERWORLD:WARS. ...Gli sviluppatori di Left 4 Dead stanno tornando con il gioco cooperativo ammazza zombie Back 4 Blood e in occasione della Closed Beta che inizierà il 5 agosto noi di Eurogamer abbiamo delle chiavi ...Non siete riusciti ad accaparrarvi un codice per la Beta di Back 4 Blood? Ecco come fare per accedervi ugualmente e gratis.