Azzolina: “La Lega ha provato ad usare la scuola per lucrare consenso, fregandosene del bene comune” (Di martedì 3 agosto 2021) ROMA – “La propaganda sulla scuola va avanti più o meno da quando è iniziata la pandemia e ha fatto danni enormi a studenti, famiglie e anche al personale scolastico (l’anno scorso un’estate intera a lavorare con il “metro in mano” mentre in tv qualcuno li accusava di essere fannulloni). La Lega, in particolare, ha provato ad usare la scuola per lucrare consenso, fregandosene del bene comune”. Così l’ex ministra dell’istruzione Lucia Azzolina (foto), che attacca in particolare il leader del Carroccio, ... Leggi su lopinionista (Di martedì 3 agosto 2021) ROMA – “La propaganda sullava avanti più o meno da quando è iniziata la pandemia e ha fatto danni enormi a studenti, famiglie e anche al personale scolastico (l’anno scorso un’estate intera a lavorare con il “metro in mano” mentre in tv qualcuno li accusava di essere fannulloni). La, in particolare, haadlaperdel”. Così l’ex ministra dell’istruzione Lucia(foto), che attacca in particolare il leader del Carroccio, ...

Advertising

MichelaCalculli : RT @MariuzzoAndrea: @alfo_lanzieri E infatti Azzolina l'abbiamo presa per il culo una vita e abbiamo chiarito che era inadeguata. Non è che… - ArmandoTerminio : RT @MariuzzoAndrea: @alfo_lanzieri E infatti Azzolina l'abbiamo presa per il culo una vita e abbiamo chiarito che era inadeguata. Non è che… - MariuzzoAndrea : @alfo_lanzieri E infatti Azzolina l'abbiamo presa per il culo una vita e abbiamo chiarito che era inadeguata. Non è… - Straccia2 : RT @CrisGnesutta: Sono d' accordo con Lucia #Azzolina: il prof. #Conte sta dando al #M5s l' immagine di una forza seria e rigorosa. Disgust… - CrisGnesutta : Sono d' accordo con Lucia #Azzolina: il prof. #Conte sta dando al #M5s l' immagine di una forza seria e rigorosa. D… -