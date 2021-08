Attivisti M5S al voto sullo Statuto Ma sulla giustizia decide Conte Così si è evitato il rischio che la riforma venisse bocciata Tra gli eletti però la decisione del leader fa discutere

(Di martedì 3 agosto 2021) Vista la coincidenza temporale è praticamente impossibile non farci caso. Nelle stesse ore in cui glisono chiamati a votarenuova piattaforma SkyVote lo stato del Movimento cinque stelle versione “2.0”., i parlamentari pentastellati danno il loro lasciapassare alladelladella ministra Marta Cartabia (leggi l’articolo). Nessun passaggio c’è stato con gliche, invece, vengono chiamati alle armi per votare unodall’esito più che scontato. “Il dubbio – vocifera qualcuno – è che glisono diventati uno strumento per ...

Sulla riforma, sostiene, 'i malumori degli attivisti sono legittimi, ma a volte anche frutto di una ... la riforma Cartabia alla prova della fiducia: a Montecitorio occhi puntati sugli eletti M5S.