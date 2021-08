Attacco informatico, regione Lazio “vittima collaterale”, coinvolte anche grandi aziende e altri soggetti. Almeno due settimane per il pieno ripristino (Di martedì 3 agosto 2021) Cosa si sa al momento dell’Attacco informatico che ha coinvolto anche la regione Lazio, mandando in tilt, tra l’altro, il sistema di prenotazione dei vaccini? Nelle fasi iniziali degli attacchi si parla più di sospetti che di certezze ma qualche punto fermo può iniziare ad essere fissato. La regione non è stato l’obiettivo primario dell’Attacco che ha invece riguardato, in prima battuta, un importante fornitore italiano di servizi di sicurezza internet a cui si appoggiano diversi soggetti istituzionali e aziende. Da qui il virus si è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 agosto 2021) Cosa si sa al momento dell’che ha coinvoltola, mandando in tilt, tra l’altro, il sistema di prenotazione dei vaccini? Nelle fasi iniziali degli attacchi si parla più di sospetti che di certezze ma qualche punto fermo può iniziare ad essere fissato. Lanon è stato l’obiettivo primario dell’che ha invece riguardato, in prima battuta, un importante fornitore italiano di servizi di sicurezza internet a cui si appoggiano diversiistituzionali e. Da qui il virus si è ...

