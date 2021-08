Attacco hacker Lazio, saltano le prenotazioni per tutte le visite mediche. Blocchi anche per l’assistenza domiciliare a fragili e disabili (Di martedì 3 agosto 2021) Ferme le prenotazioni per le visite specialistiche e diagnostiche ambulatoriali, ma anche tutti i servizi extrasanitari collegati. Che significa: stop alle prenotazioni di esami ematici, allergici, biopsie, indagini endoscopiche, radiologiche o strumentali come Tac e risonanze magnetiche. È bloccata in sintesi tutta la parte amministrativa, oggi quasi del tutto (soprattutto da quando la pandemia ha fatto decollare lo smart working) declinata in forma digitale. Si può procedere alla vecchia maniera, carta e penna alla mano, presso le Asl e i medici di base. È una delle conseguenze dell’Attacco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 agosto 2021) Ferme leper lespecialistiche e diagnostiche ambulatoriali, matutti i servizi extrasanitari collegati. Che significa: stop alledi esami ematici, allergici, biopsie, indagini endoscopiche, radiologiche o strumentali come Tac e risonanze magnetiche. È bloccata in sintesi tutta la parte amministrativa, oggi quasi del tutto (soprattutto da quando la pandemia ha fatto decollare lo smart working) declinata in forma digitale. Si può procedere alla vecchia maniera, carta e penna alla mano, presso le Asl e i medici di base. È una delle conseguenze dell’...

VittorioSgarbi : Solo tre settimane fa la Regione Lazio ci informava di avere stanziato 2,2 milioni di euro per la digitalizzazione… - BentivogliMarco : le fesserie scritte sull attacco hacker alla #RegioneLazio superano i 100 petabyte. - fattoquotidiano : Attacco hacker Regione Lazio, in pericolo i dati del 70% degli abitanti: ci sono anche quelli di Mattarella e Dragh… - Nare_bor : @Lega_gruppoID @AlbertoBagnai @MarcoDreosto Attacco hacker? ?????? Beata ignoranza informatica. ?????? Non fatevi prender… - Presente_3 : #hacker l'attacco è partito da un segaiolo? -