Attacco hacker Lazio | al poliambulatorio Santa Caterina cittadini rimandati indietro | “Impossibile fissare visite o cambiare medico”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Attacco hacker

Sull'che ha colpito la Regione Lazio è intervenuta la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese che oggi, 3 agosto, è stata ascoltata al Copasir . Il fulcro della questione è stato ovviamente ...Saranno anche i pm dell'antiterrorismo ad indagare sul violentoalla Regione Lazio . In procura a Roma ieri pomeriggio è arrivata una prima informativa della Postale. Il procuratore ...La ministra dell'Interno: fenomeno in aumento nelle attività pubbliche e private. Mercoledì audizione del direttore del Dis ...Sono 4.845 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 3.190, qui il bollettino). Nel dato sono conteggiati 129 positivi di ieri del Lazio, segnalati in ritardo per via dell’attacco hacker.