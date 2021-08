Attacco hacker alla Regione Lazio, indagano anche i pm dell’antiterrorismo. D’Amato: “Entro 72 ore ripristino prenotazioni vaccino” (Di martedì 3 agosto 2021) Ci sono anche i pm dell’antiterrorismo ad indagare sul violento Attacco hacker che ha colpito la Regione Lazio. Il procuratore Michele Prestipino ha affidato gli accertamenti anche ai magistrati che si occupano dei reati informatici coordinati dal sostituto Angeloantonio Racanelli. In procura a Roma lunedì pomeriggio è arrivata una prima informativa della Postale. Nel fascicolo si procedere contro ignoti e vengono contestati vari reati tra cui, oltre l’accesso abusivo a sistema informatico, anche la tentata estorsione. Il procedimento coinvolge due pool ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 agosto 2021) Ci sonoi pmad indagare sul violentoche ha colpito la. Il procuratore Michele Prestipino ha affidato gli accertamentiai magistrati che si occupano dei reati informatici coordinati dal sostituto Angeloantonio Racanelli. In procura a Roma lunedì pomeriggio è arrivata una prima informativa della Postale. Nel fascicolo si procedere contro ignoti e vengono contestati vari reati tra cui, oltre l’accesso abusivo a sistema informatico,la tentata estorsione. Il procedimento coinvolge due pool ...

