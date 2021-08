Attacco hacker alla regione Lazio, c’è il rischio che i dati siano già stati copiati: «Ecco come guadagnano i criminali» – L’intervista (Di martedì 3 agosto 2021) Ancora un altro tentativo. I sistemi informatici della regione Lazio hanno subito un nuovo Attacco informatico nella notte tra il 2 e il 3 agosto. Il portale per la prenotazione del vaccino è ancora fuori uso e secondo l’assessore alla sanità Alessio D’Amato ci vorranno ancora un paio di giorni per ritornare alla normalità: «È in corso una trasmigrazione dei dati. Ci siamo dati 72 ore di tempo», spiegava questa mattina a SkyTg 24. Intanto la Procura di Roma ha aperto un fascicolo contro ignoti, tra le accuse c’è l’accesso abusivo a sistema informatico, la tentata ... Leggi su open.online (Di martedì 3 agosto 2021) Ancora un altro tentativo. I sistemi informatici dellahanno subito un nuovoinformatico nella notte tra il 2 e il 3 agosto. Il portale per la prenotazione del vaccino è ancora fuori uso e secondo l’assessoresanità Alessio D’Amato ci vorranno ancora un paio di giorni per ritornarenormalità: «È in corso una trasmigrazione dei. Ci siamo72 ore di tempo», spiegava questa mattina a SkyTg 24. Intanto la Procura di Roma ha aperto un fascicolo contro ignoti, tra le accuse c’è l’accesso abusivo a sistema informatico, la tentata ...

