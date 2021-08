Attacco hacker alla Regione, D'Amato: 'Entro 72 ore il ripristino sistema di prenotazione vaccini' (Di martedì 3 agosto 2021) 'Entro 72 ore verranno ripristinate le funzionalità per le nuove prenotazioni di vaccino, con le medesime modalità di prima. E' in corso una trasmigrazione e la deadline è quella delle 72 ore'. A ... Leggi su latinatoday (Di martedì 3 agosto 2021) '72 ore verranno ripristinate le funzionalità per le nuove prenotazioni di vaccino, con le medesime modalità di prima. E' in corso una trasmigrazione e la deadline è quella delle 72 ore'. A ...

VittorioSgarbi : Solo tre settimane fa la Regione Lazio ci informava di avere stanziato 2,2 milioni di euro per la digitalizzazione… - fattoquotidiano : Attacco hacker Regione Lazio, in pericolo i dati del 70% degli abitanti: ci sono anche quelli di Mattarella e Dragh… - RiccardoLuna : Ecco perché l'attacco hacker alla Regione Lazio è solo l'inizio di @arturordicorinto - Megastene1 : RT @ComitatoCentra1: Attacco hacker alla regione Lazio è stato definito un atto terroristico. Chiudere il Forlanini e altri 15 ospedali in… - CastigamattU : RT @Yi_Benevolence: Vorrei sbagliarmi ma sento odore di un altro giro di vite per mezzo dell' 'attacco hacker'. Vediamo a che cosa serve. -