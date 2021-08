Attacco hacker al Lazio, il racconto della madre di Sirio: “Impossibile ritirare la fornitura di alimenti, sonde e siringhe” (Di martedì 3 agosto 2021) Mentre il Lazio lavora per ripristinare la funzionalità delle piattaforme oggetto dell’Attacco hacker partito domenica, i cittadini più fragili subiscono le conseguenze. Su Twitter l’account Sirio e i tetrabondi, gestito dalla mamma di un bimbo di otto anni che ha una tetraparesi spastica e una paralisi cerebrale, ha segnalato ieri l’impossibilità di ritirare la periodica fornitura di alimenti, sonde e siringhe indispensabili per la sua quotidianità. “Grazie ai grandissimi geni che hanno fatto l’Attacco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 agosto 2021) Mentre illavora per ripristinare la funzionalità delle piattaforme oggetto dell’partito domenica, i cittadini più fragili subiscono le conseguenze. Su Twitter l’accounte i tetrabondi, gestito dalla mamma di un bimbo di otto anni che ha una tetraparesi spastica e una paralisi cerebrale, ha segnalato ieri l’impossibilità dila periodicadiindispensabili per la sua quotidianità. “Grazie ai grandissimi geni che hanno fatto l’...

VittorioSgarbi : Solo tre settimane fa la Regione Lazio ci informava di avere stanziato 2,2 milioni di euro per la digitalizzazione… - fattoquotidiano : Attacco hacker Regione Lazio, in pericolo i dati del 70% degli abitanti: ci sono anche quelli di Mattarella e Dragh… - Agenzia_Ansa : Arriva dall'estero il violento attacco hacker che ha preso di mira il Ced della Regione Lazio e che ha disattivato… - SergioBalacco : C’è un altro virus che fa paura Non solo Covid, in fatto di virus l’Italia scopre una nuova vulnerabilità davanti… - LorenzaTomasi : RT @tetrabondi: Grazie ai grandissimi geni ??che hanno fatto l’attacco #hacker alla @RegioneLazio oggi mio padre è andato a prendere tutta l… -