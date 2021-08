Atletica, Olimpiadi Tokyo, Yemaneberhan Crippa: “Ho preso tante batoste qui a Tokyo” (Di martedì 3 agosto 2021) Yemaneberhan Crippa commenta la propria prestazione odierna alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’azzurro non è riuscito a strappare un pass per per la finale dei 5.000 metri cedendo negli ultimi decisivi passaggi quando la competizione è entrata nel vivo. Il nostro connazionale ha tagliato il traguardo con il 15° posto con il crono di 13’47?12. Lo specialista di questa distanza sarebbe dovuto rientrare tra i primi cinque della propria batteria per accedere in finale o avere uno dei cinque tempi migliori per sperare in un ripescaggio. L’italiano ha sofferto il cambio di passo avvenuto nei passaggi conclusivi che ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021)commenta la propria prestazione odierna alledi2020. L’azzurro non è riuscito a strappare un pass per per la finale dei 5.000 metri cedendo negli ultimi decisivi passaggi quando la competizione è entrata nel vivo. Il nostro connazionale ha tagliato il traguardo con il 15° posto con il crono di 13’47?12. Lo specialista di questa distanza sarebbe dovuto rientrare tra i primi cinque della propria batteria per accedere in finale o avere uno dei cinque tempi migliori per sperare in un ripescaggio. L’italiano ha sofferto il cambio di passo avvenuto nei passaggi conclusivi che ...

Advertising

Eurosport_IT : Un momento da vivere senza troppa fretta! ?? Marcell Jacobs è nella storia: è il primo italiano a vincere la medagl… - Eurosport_IT : Tra atletica, canoa, ciclismo su pista e Italbasket e Italvolley a caccia di un posto in semifinale: tutto quello c… - Gazzetta_it : E l’Italia per sempre dirà: “Ti ricordi quel 1° agosto 2021?” #Jacobs #Tamberi #Tokyo2020 - Open_gol : Eliminati Ponzio e Fabbri nel peso, ma l’atletica azzurra sogna ancora con Weir. Dal Molin in semifinale nei 110 os… - skillandbet : A cosa abbiamo assistito!?!?!? ???? 2 atleti battono il record del mondo (il norvegese Warholm vince l'oro) ?? Un te… -