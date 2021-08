Atletica | Olimpiadi Tokyo | niente da fare per Hassane Fofana nei 110hs L’azzurro eliminato in batteria

(Di martedì 3 agosto 2021) Si è appena conclusa la secondadei 110 hs alledidaperche ha chiuso in ottava posizione.ha pasticciato dopo aver colpito un ostacolo ha perso il ritmo e non è riuscito più a ritrovarsi. Il migliore della secondadeiè stato lo spagnolo Asier Martinez che ha fermato il cronometro sul tempo di 13”32. Alle sue spalle lo statunitense Daniel Roberts che ha chiuso in 13”41. Qualificati alle semifinali anche il giamaicano Damion Thomas col crono di ...

repubblica : Atletica. Jacobs oro nei 100 metri alle Olimpiadi

Botta e risposta sui social tra Yelena Isinbayeva , ex campionessa olimpica e mondiale nel salto con l'asta, e Dick Fosbury , ex altista statunitense. Oggetto della discussione è stata l'assegnazione ...Leggi anche, storico doppio oro italiano: Jacobs vola nei 100 metri, Tamberi nel salto in alto Vanessa Ferrari argento al corpo libero. All'Olympic Stadium suona l'inno per Jacobs e Tamberi ...02.00 Atletica – Lungo maschile ... Clamorosa prova di forza per Tita Banti nella classe dei catamarani volanti a Enoshima, la sede velica dell’Olimpiade. Oggi si sono chiuse le regate di ...Si è appena conclusa la seconda batteria dei 110 hs alle Olimpiadi di Tokyo. Niente da fare per Hassane Fofana che ha chiuso in ottava posizione. L'azzurro ha pasticciato dopo aver colpito un ostacolo ...