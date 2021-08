Atletica | Olimpiadi Tokyo La zampata nel lungo di Malaika Mihambo | campionessa all’ultimo respiro Battute Reese e Brume

Advertising

repubblica : Atletica. Jacobs oro nei 100 metri alle Olimpiadi - Eurosport_IT : Gimbo, ce l'hai fatta! CE L'HAI FATTA! ???? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #Athletics | #HighJump | #Tamberi |… - Eurosport_IT : ?????????????? ????????????: il primo italiano in finale dei 100m alle Olimpiadi ???? Appuntamento con la storia alle 14:50 su… - sportface2016 : #Tokyo2020, #atletica: oro #Warholm nei 400 ostacoli con sensazionale record del mondo, ottavo Alessandro #Sibilio - andandovicivisi : Lasciate Luca Di Bella a Tokyo, anzi buttatelo nella baia di Odaiba!! Riesce a rendere la diretta olimpica una regi… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Olimpiadi

... Lukashenko non può recarsi personalmente alle. I suoi atleti neppure, perché in mille ... Andrei Krauchanka (una medaglia d'argento inleggera), arrestato nelle prime proteste e ...Si inizia alle 02.00 ora italiana con l'. Foto: LaPresse PROGRAMMA DI OGGI - AZZURRI IN GARA OGGI - MEDAGLIERE - MEDAGLIERE TOTALE(N. DI PODI) Buongiorno e benvenuti alla ...Tokyo 2020, atletica: oro al norvegese Warholm con il sensazionale record del mondo in 45.94, l'azzurro Alessandro Sibilio è ottavo.La zampata di Malaika Mihambo mette d'accordo tutti nella finale del salto in lungo femminile. La tedesca, numero uno delle graduatore mondiali si prende tutto proprio all'ultimo salto, con 7 metri pr ...