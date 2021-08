Atletica, Olimpiadi Tokyo: Eseosa Desalu eliminato nelle semifinali dei 200 metri. Azzurro poco brillante. E la staffetta… (Di martedì 3 agosto 2021) Eseosa Desalu non è riuscito a superare le semifinali dei 200 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2021. L’Azzurro è scattato discretamente dall’ottava corsia con un buon tempo di reazione (0.149), ma poi ha faticato a cambiare il ritmo e non è riuscito a trovare la giusta accelerazione per provare quantomeno a ben figurare in un contesto competitivo ma non fuori dalla sua portata (nelle migliori condizioni di forma). L’Azzurro resta ben lontano dal personale di 21.13 siglato agli Europei 2018 ed è sopra anche al 20.29 che aveva timbrato questa ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021)non è riuscito a superare ledei 200alledi2021. L’è scattato discretamente dall’ottava corsia con un buon tempo di reazione (0.149), ma poi ha faticato a cambiare il ritmo e non è riuscito a trovare la giusta accelerazione per provare quantomeno a ben figurare in un contesto competitivo ma non fuori dalla sua portata (migliori condizioni di forma). L’resta ben lontano dal personale di 21.13 siglato agli Europei 2018 ed è sopra anche al 20.29 che aveva timbrato questa ...

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Olimpiadi Olimpiadi: Renzi, domenica scorsa Italia atletica leggera ha vissuto 11 minuti più sorprendenti sua storia Domenica l'Italia dell'atletica leggera ha vissuto gli 11 minuti più sorprendenti della sua storia. ... Perché poi alla fine capisci perché per le Olimpiadi i greci bloccavano persino le guerre. Abbiamo ...

Mondiali Juniores: Massimiliano Berti c'è! ... e ormai stabilmente nel programma delle Olimpiadi e dei Mondiali. Campionati Mondiali under 20 ... 200 e 4x100 Federico GUGLIELMI ASD Atletica Biotekna 400 e 4x400 Lorenzo BENATI G. S. Fiamme Azzurre / ...

Tokyo 2020: tutte le gare di oggi martedì 3 agosto Oggi martedì 3 agosto ci sono tantissime gare da seguire alle Olimpiadi di Tokyo 2020, anche solo per fare il tifo per i tanti italiani in gara ...

