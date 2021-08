Atletica, Olimpiadi Tokyo: caso Timanovskaya. Il CIO Apre un’indagine (Di martedì 3 agosto 2021) Il CIO ha avviato un’indagine nei confronti del Comitato Olimpico della Bielorussia (NOCRB) per il controverso caso di Kristina Timanovskaya, l’atleta di Tokyo 2020 portata all’aeroporto di Haneda contro la sua volontà dopo aver criticato i propri allenatori in un video pubblicato nei social media. Ad annunciare il procedimento è stato Marc Adams, il portavoce Presidenziale del Comitato Olimpico Internazionale, nella giornata di martedì 3 agosto. “Ciò può richiedere tempo e non sAprei quantificare le tempistiche – ha detto Adams in conferenza stampa – Nel frattempo, la nostra prima preoccupazione è per il ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) Il CIO ha avviatonei confronti del Comitato Olimpico della Bielorussia (NOCRB) per il controversodi Kristina, l’atleta di2020 portata all’aeroporto di Haneda contro la sua volontà dopo aver criticato i propri allenatori in un video pubblicato nei social media. Ad annunciare il procedimento è stato Marc Adams, il portavoce Presidenziale del Comitato Olimpico Internazionale, nella giornata di martedì 3 agosto. “Ciò può richiedere tempo e non si quantificare le tempistiche – ha detto Adams in conferenza stampa – Nel frattempo, la nostra prima preoccupazione è per il ...

