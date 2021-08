Atletica, Olimpiadi Tokyo: Athing Mu domina gli 800 metri donne e conquista l’oro (Di martedì 3 agosto 2021) E’ stata decisamente una Finale “made in Usa” quella degli 800 metri piani donne, valida per le Olimpiadi di Tokyo. Gli States, infatti, hanno monopolizzato la scena piazzando ben due atlete nei primi tre posti dell’atto conclusivo. La statunitense Athing Mu ha letteralmente dominato, aggiudicandosi la gara con il nuovo record nazionale di 1’55?21 davanti alla britannica Keely Hodgkinson (1’55?88) e alla connazionale Raevyn Rogers (1’56?81). Un passaggio estremamente veloce ai 400 metri di 57?9 per Mu che ha fatto capire fin da subito le proprie intenzioni. Pur messa sotto ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) E’ stata decisamente una Finale “made in Usa” quella degli 800piani, valida per ledi. Gli States, infatti, hanno monopolizzato la scena piazzando ben due atlete nei primi tre posti dell’atto conclusivo. La statunitenseMu ha letteralmenteto, aggiudicandosi la gara con il nuovo record nazionale di 1’55?21 davanti alla britannica Keely Hodgkinson (1’55?88) e alla connazionale Raevyn Rogers (1’56?81). Un passaggio estremamente veloce ai 400di 57?9 per Mu che ha fatto capire fin da subito le proprie intenzioni. Pur messa sotto ...

