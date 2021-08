Atletica | Olimpiadi Tokyo | Anita Wlodarczyk trionfa nel lancio del martello Sara Fantini chiude al 12° posto

Advertising

Eurosport_IT : Un momento da vivere senza troppa fretta! ?? Marcell Jacobs è nella storia: è il primo italiano a vincere la medagl… - repubblica : Atletica. Jacobs oro nei 100 metri alle Olimpiadi - Eurosport_IT : Tra atletica, canoa, ciclismo su pista e Italbasket e Italvolley a caccia di un posto in semifinale: tutto quello c… - ZTIGHTR0PE : con queste olimpiadi sto sviluppando una passione per l’atletica che mi fa paura - eleonora1684 : Ma che è arrivata ultima? hahaha #Olimpiadi #Olympics #Tokyo2020 #giochiolimpici #TokyoOlympics #ItaliaTeam #ita #Atletica #Athletics -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Olimpiadi

Il Post

È diventato un caso internazionale quello dell' atleta bielorussa Krystsina Tsimanouskaya, 24 anni, che non ha preso parte ai 200 metri dell'leggera alledi Tokyo e si è rifugiata ..., vela, ma soprattutto sport di squadra. Alledi Tokyo per l'Italia era il giorno del basket e della pallavolo maschile, che si giocavano l'accesso alle semifinali e che hanno ...E' stata decisamente una Finale "made in Usa" quella degli 800 metri piani donne, valida per le Olimpiadi di Tokyo. Gli States, infatti, hanno monopolizzato la scena piazzando ben due atlete nei primi ...Risultati atletica Olimpiadi Tokyo 2020: la diretta live, oggi martedì 3 agosto 2021 in programma ben sei finali, per l’Italia spiccano Sibilio e Fantini.