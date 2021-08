Atletica | Olimpiadi | risultati notte 3 agosto Oro e record per Warholm | lungo a Mihambo Tre azzurri passano il turno

Leggi su oasport

(Di martedì 3 agosto 2021) Nellaitalianaleggera protagonista alledi Tokyo: disputate le finali delfemminile e dei 400 ostacoli maschili, le qualificazioni del giavellotto femminile e del triplo maschile, e le batterie dei 200 metri piani maschili, dei 400 metri femminili e dei 1500 metri piani maschili.del mondo in 45?94 per il norvegese Karsten(precedente primato sempre suo in 46?70), che batte in una finale dei 400 ostacoli corsa su tempi stellari lo statunitense Rai Benjamin, secondo in 46?17. Bronzo in 46?72 per il brasiliano Alison dos Santos. Ottavo ...