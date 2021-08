Atletica, Larissa Iapichino salta i Mondiali U20 e chiude la sua stagione per l’infortunio al piede destro (Di martedì 3 agosto 2021) Larissa Iapichino chiude la sua stagione e si prepara per la prossima. E’ questo quanto viene riportato quest’oggi dal Corriere Fiorentino ed è stato ripreso dall’Ansa. La talentuosa atleta azzurra, stella emergente del movimento italiano e grande interprete del salto in lungo, non compare nell’elenco dei partecipanti ai Mondiali U20 di Atletica leggera di scena a Nairobi, in Kenya, il 17 agosto. La rinuncia alla rassegna iridata giovanile ha le stesse motivazioni che hanno portato Larissa a non prendere parte a malincuore alle Olimpiadi di Tokyo, ovvero ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021)la suae si prepara per la prossima. E’ questo quanto viene riportato quest’oggi dal Corriere Fiorentino ed è stato ripreso dall’Ansa. La talentuosa atleta azzurra, stella emergente del movimento italiano e grande interprete del salto in lungo, non compare nell’elenco dei partecipanti aiU20 dileggera di scena a Nairobi, in Kenya, il 17 agosto. La rinuncia alla rassegna iridata giovanile ha le stesse motivazioni che hanno portatoa non prendere parte a malincuore alle Olimpiadi di Tokyo, ovvero ...

Nairobi: 43 azzurrini per i Mondiali under 20 Tra gli altri nomi di maggior richiamo della spedizione - che non vedrà la presenza di Larissa ... 200m/4x100m Federico GUGLIELMI ASD Atletica Biotekna 400m/4x400m Lorenzo BENATI G. S. Fiamme Azzurre / ...

