Atletica | getto del peso | il georgiano Benik Abramyan sospeso per doping

(Di martedì 3 agosto 2021) Dalle Olimpiadi di Tokyo non arrivano buone notizie per l’e in particolare per il settore lanci, coldel. Ilè infatti stato temporaneamente sospera seguito di un controllo positivo dello scorso 31 luglio. Sarebbero due gli steroidi “incriminati”: uno riconducibile a del testosterone e l’altro al metadone. Al lavoro sul caso ci sono in questo momento sia la WADA sia l’Independent Testing Authority, con quest’ultima che ha fisicamente effettuato il prelievo di sangue e poi il controllo vero e ...

Getto del peso femminile di #Atletica leggera: 🥇 🇨🇳 #Gong 🥈 🇺🇸 #Saunders 🥉 🇳🇿 #Adams #Tokyo2020

OA Sport

Occhio alle altre gare eliminatorie in cui saranno impegnati gli altri atleti azzurri come Ponzio nel getto del peso maschile. ATLETICA - Finali: 400 metri ostacoli femminile. Semifinali: 110 metri ostacoli. Decathlon: 100 metri, salto in lungo, getto del peso. Eptathlon: 100 metri. Dalle Olimpiadi di Tokyo non arrivano buone notizie per l'atletica e in particolare per il settore lanci, col getto del peso. Il georgiano Benik Abramyan è infatti stato temporaneamente sospeso per doping. Zane Weir si è qualificato alla finale del getto del peso alle Olimpiadi di Tokyo 2021. L'italiano si è inventato un lancio strepitoso, toccando 21.25 metri e guadagnando il pass per l'atto conclusivo.