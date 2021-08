Atletica e la rivoluzione tecnologica | nuovi materiali e scarpe con le ali ai piedi Tempi di un altro pianeta E Warholm…

(Di martedì 3 agosto 2021) L’leggera si trova nel bel mezzo di un’autentica, destinata a cambiare definitivamente i connotati a quella che è considerata la Regina degli Sport. Da qualche mese hanno infatti debuttato delledi nuova generazione, che hanno già spostato i limiti di moltissime specialità, in particolar modo per quanto concerne il settore della corsa. Lo scossone delle calzature sancito da World Athletics sta già producendo i primi effetti alle Olimpiadi di Tokyo 2021, dove tra l’è stata preparata una pista davvero molto veloce e che sembrava permettere agli atleti di potersi ...

Advertising

GiuseppePepe10 : RT @angelo_forgione: #Tamberi e #Jacobs, in 10 minuti, hanno scritto la storia dell'atletica italiana. Roba mai vista. Una vera rivoluzione. - CristianoC83 : RT @angelo_forgione: #Tamberi e #Jacobs, in 10 minuti, hanno scritto la storia dell'atletica italiana. Roba mai vista. Una vera rivoluzione. -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica rivoluzione

doppiozero

La crescita di questo binomio è la chiave di volta del grande successo dell'italiana. Abbiamo allargato i numeri e investito tanto su questo". Si era parlato di. "Mi auguro che ......dovuto a unasociale " l'essere diventati una società multietnica " e a una... Pensarlo è a sua volta una specialità. Questa è alla nostra portata.L'atletica leggera si trova nel bel mezzo di un'autentica rivoluzione tecnologica, destinata a cambiare definitivamente i connotati a quella che è considerata la Regina degli Sport. Da qualche mese ha ...La velocista bielorussa, critica con Lukashenko, costretta a rinunciare alle sue gare, minacciata e condotta in aeroporto per il rimpatrio. Troverà rifugio in Polonia ...