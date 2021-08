Atletica | Armand Duplantis vince l’oro e poi attacca il record mondiale | 6 19 mancato di un soffio alle Olimpiadi

(Di martedì 3 agosto 2021)sbaraglia l’intera concorrenza ela medaglia d’oro nel salto con l’astadi Tokyo 2021. Tutto secondo pronostico, era uno dei titoli più scontati di questa edizione dei Giochi: lo svedese dimostra ancora una volta tutta la sua enorme superiorità tecnica e trionfa con un percorso netto fino a 6.02 metri. Applausi allo statunitense Christopher Nielsen che ha costretto lo scandinavo a una gara più lunga del previsto e lo ha tenuto sulle spine fino a 5.97, poi l’americano non è riuscito a volare oltre i sei metri (si parla comunque del suo personale). Il 21enne, primatista ...

SabriYellow46 : dajeeee Nielsen ha sbagliato di nuovo, chapeaux anche a lui perchè Duplantis è davvero un extraterrestre! Fantastic… - ricardorubio44 : Medaglia d'oro per lo svedese Armand Duplantis che ha saltato un grandissimo 6.02!! L'atletica regala sempre emozi…

...Aggiungiamo adesso altre informazioni su ciò che avremo da seguire oggi per i risultati...ore 12.20 (indichiamo sempre il riferimento italiano) ci sarà il salto con l'asta maschile con...Nel primo caso la medaglia d oro sembra già assegnata:Duplantis appare come irraggiungibile per tutti gli altri. Nel secondo, è sfida aperta tra Wlodarczyk e Price.- La giornata si ...Armand Duplantis sbaraglia l'intera concorrenza e vince la medaglia d'oro nel salto con l'asta alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Tutto secondo pronostico, era uno dei titoli più scontati di questa edizion ...Tokyo, 3 ago. - (Adnkronos) - Armand Duplantis vince la medaglia d'oro nel salto con l'asta ai Giochi olimpici di Tokyo. Lo svedese si impone con la misura di 6,02 davanti allo statunitense Christophe ...