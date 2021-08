Assenteismo e false attestazioni | indagati 14 addetti alla manutenzione della ex discarica Rsu di Padula

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Assenteismo false

Le accuseattestazioni di presenza in servizio e truffa aggravata e continuata in danno della Regione Campania sono i reati a carico dei 14 indagati. Le emergenze probatorie cristallizzate dai ...attestazioni di presenza in servizio e truffa aggravata e continuata in danno della Regione Campania sono i reati rubricati a carico dei 14 indagati colpiti dalla misura cautelare. Le emergenze ...“Dalle prime ore di questa mattina, i Carabinieri del Noe di Salerno, stanno eseguendo un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. emessa dal Gip del Tr ...Secondo gli inquirenti è documentata la "costante assenza dal servizio degli operai e l'indebita percezione degli emolumenti stanziati dalla Regione" per soggetti, già dipendenti della Ergon, che su m ...