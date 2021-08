Assegno unico per i figli, come si ottiene? Già 250 mila domande (Lombardia prima) (Di martedì 3 agosto 2021) La domanda va fatta online e chi la inoltra entro il 30 settembre 2021 avrà diritto agli arretrati a partire dal primo luglio. Tetto Isee di 50 mila euro, per un 1,8 famiglie potenzialmente coinvolte Leggi su corriere (Di martedì 3 agosto 2021) La domanda va fatta online e chi la inoltra entro il 30 settembre 2021 avrà diritto agli arretrati a partire dal primo luglio. Tetto Isee di 50euro, per un 1,8 famiglie potenzialmente coinvolte

Advertising

elenabonetti : Le famiglie svolgono ogni giorno un compito sociale, che è educativo e relazionale: questo compito va loro riconosc… - marcodimaio : Un altro tassello del family act prende forma col via libera definitivo della Camera al decreto ponte che anticipa… - gianell17256462 : @SenatoStampa @Aifa_ufficiale @matteorenzi ho sentito che fai ancora lo scemo con il reddito di cittadinanza. Se t… - CAFACLI : ?? Se hai un ISEE inferiore a 50.000 €, dal 1° luglio puoi fare domanda al @patronatoacliIT per l'#AssegnoTemporaneo… - SilviaCostaEU : RT @Deputatipd: Sono 250 mila le famiglie che hanno richiesto l’assegno unico per i figli a luglio. Ora ne hanno diritto anche lavoratori a… -