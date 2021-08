Assalto leghista al decreto Green pass | verso la battaglia in Aula con quasi mille emendamenti

Leggi su open.online

(Di martedì 3 agosto 2021) Una grossa mole di proposte di modifica è stata presentata in commissione Affari sociali alla Camera alche introduce l’obbligo diper accedere in sicurezza a ristoranti, eventi, cinema, teatri, convegni e congressi, la cui entrata in vigore è fissata al 6 agosto. Complessivamente si tratta di 1.300. Di questi, 916 arrivano solo dalla Lega che resta profondamente critica sulla misura imposta dal governo Draghi contro il Coronavirus, come del resto testimoniano le piazze da nord a sud Italia viste nei giorni scorsi in occasione delle manifestazioni contro il certificato verde, dove diversi ...