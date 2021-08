Ascolti TV | Lunedì 2 Agosto 2021 Vince Rai1 16 35% | in pochi per la Terapia di Canale 5 8 22% Controcorrente 5 53% 33 33% per l’argento della Ferrari

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 3 agosto 2021) The Help Nella serata di ieri,, suil film The Help ha appassionato 2.564.000 spettatori pari al 16.35%. Sudi Coppia per Amanti ha raccolto davanti al video 1.404.000 spettatori pari all’8.22% di share. Su Rai2 Il Circolo degli Anelli ha interessato 1.416.000 spettatori pari al 9.06% di share. Su Italia 1 la replica di Freedom – Oltre il Confine ha intrattenuto 691.000 spettatori con il 4.76% (Benvenuti: 708.000 – 3.82%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.095.000 spettatori pari ad uno share del 6.29%. Su Rete4 ...