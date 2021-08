Ascolti Tv ieri lunedì 2 agosto 2021, Olimpiadi super con il 33,3% per Vanessa Ferrari. Vola il Tg2 (Di martedì 3 agosto 2021) Ascolti Tv ieri lunedì 2 agosto 2021. Ancora Ascolti super per le Olimpiadi di Tokyo. L'argento di Vanessa Ferrari nel corpo libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che supera i 2,3 milioni di ... Leggi su leggo (Di martedì 3 agosto 2021)Tv. Ancoraper ledi Tokyo. L'argento dinel corpo libero alledi Tokyo 2020 chea i 2,3 milioni di ...

Advertising

fabiofabbretti : Nella serata di ieri Rai 1 con #TheHelp (16.4% di share) doppia Canale 5 con #TerapiaDiCoppiaPerAmanti (8.2%), supe… - alessan47586283 : @ardigiorgio @iannetts70 Anche ieri a Report il giornalista intervista il procuratore che ovviamente illustra il su… - pierluigicioli : @see_lallero Nel primo programma che ha battuto domenica in, ascolti pari a quelli di ieri pomeriggio proprio di domenica proprio su raidue - dgCarmel81 : Ma in che senso dobbiamo fare ànche un overparty a Spotify...gli ascolti di ieri che fine hanno fatto.. essere un… - zerocazzatetv : +++Interrompiamo dopo una sola settimana la rubrica di ascolti tv 'La maglia nera/di ieri sera' per eccesso di prev… -